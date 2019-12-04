機械系孫平同學作品「緊急逃生供氣面罩」獲韓國國際發明展金牌。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

2019韓國國際發明展日前於首爾舉辦4天，台南遠東科技大學所選派參賽之6件優秀作品，在激烈的競賽中脫穎而出大獲全勝，總共獲得2面金牌、3面銀牌、1面銅牌及1面越南特別獎等7面獎牌，現場參觀民眾也對發明品產生極大興趣，紛紛提問。

首爾發明展今年總計有33個國家，687件發明品參展競賽。台灣有15所科技大學及高中職國中小、公私單位、個人共34個單位，推出144件作品參展；台灣團總共獲得129面獎牌，包括2面大會首獎、39面金牌、44面銀牌、44面銅牌，遠東科大6件作品就獲得7面獎牌。

其中，由機械工程系教授吳俊毅、鐘明吉、洪三讚、謝名家及王泓傑同學及莊季澄同學所共同研發之「廢鋁電解液資材化觸媒轉換器之方法」，將廢鋁電解液利用溼法冶金共沈降技術成型製程，燒結為堇青石材質且呈多孔性之觸媒轉換器，不但榮獲金牌獎，更獲越南特別獎一面。

另外由冷凍空調與能源系沈銘秋教授及孫平、黃晢文、郭鎧瑋、李佳鴻及胡秉言同學共同研發的「緊急逃生供氣面罩」亦榮獲金牌獎一面。

「緊急逃生供氣面罩」是針對火場、或駕駛汽車落水逃生設計，只要將面罩戴於臉部，即可藉由釋放壓縮氣瓶內之空氣來提供逃生時的氧氣；而且供氣時，會使裝在供氣口出口的哨子發出聲音，吸引搜救者注意；壓縮氣瓶還可再外接市售的補充氣瓶，以延長供氣時間。

遠東科大表示，近年來校方致力於發展創新、創意及創業等三創教育，結合師生創意，將創意發明融入課程中，以提升技職教育價值，也鼓勵學生參與各項國際發明競賽，對於學生此次一舉拿下7面獎牌，校方也與有榮焉。

(中時 )