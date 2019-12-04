茵芙爆不被婆家認可。(圖／本報系資料照)

茵芙和小鍾分手後，就火速交了現任老公何皓翊，前年她在生日當天，宣布登記結婚，卻從沒曝光過老公的模樣和家世，也遲沒辦婚宴，直到最近兩人傳出已離婚，才知道當初男方為了她，不顧家人反對結婚，最後被全面斷金援。

據《鏡週刊》報導，茵芙老公原來出身台中豪門，家族從事汽車、輪胎相關產業，身家不斐，而他為了和茵芙結婚，不顧家人反對，最後遭父母斷金援，他只好到友人家的公司當平凡上班族，不過每個月薪水光負擔家庭開銷，就入不敷出，過慣豪門生活的他，開始和茵芙摩擦變多，愛情在現實問題下，逐漸消耗殆盡，最後協議離婚。

前幾個月茵芙上節目時，還談論和老公閨房事，透露交往時，為了迎接兩人的「第一次」，她打聽到男友是制服控，所以特地準備女僕和護士裝，果然晚上「開心了很久」，一路激戰到天亮，當時絲毫看不出她們感情有問題。

而恢復單身沒多久的何皓翊，似乎揮別婚變，疑似又戀上公司的女同事，而茵芙似乎為了家計，今年5月加入本土劇《大時代》，不會台語的她，每天花6、7個小時苦練，最後還是得面對被離婚的結果。

(中時電子報)