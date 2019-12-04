卡神楊蕙如的網軍案鬧得沸沸揚揚，輿論直指駐日代表謝長廷應為此事負責，但謝長廷昨夜在臉書上表示，「楊惠如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」並附上一則張善政表示楊蕙如價碼太高無法接受的新聞，疑似想藉此卸責。
但除了指稱楊蕙如接觸韓營想卸責外，謝長廷還將楊蕙如的名字打錯，打成楊「惠」如，曾經合作過的對象竟還會打錯名字，特地「裝不熟」的做法也引人遐想。
(中時電子報)
卡神楊蕙如的網軍案鬧得沸沸揚揚，輿論直指駐日代表謝長廷應為此事負責，但謝長廷昨夜在臉書上表示，「楊惠如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」並附上一則張善政表示楊蕙如價碼太高無法接受的新聞，疑似想藉此卸責。
但除了指稱楊蕙如接觸韓營想卸責外，謝長廷還將楊蕙如的名字打錯，打成楊「惠」如，曾經合作過的對象竟還會打錯名字，特地「裝不熟」的做法也引人遐想。
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