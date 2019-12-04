泰朗·明斯上一場比賽對曼聯打進本季的第一個進球。(達志影像)

【英超足球】阿斯頓維拉@切爾西 12/05(四)03:30 賽事編號512

切爾西剛剛周末的比賽有讓幾位主力球員休息，在前鋒線上用上了奧利佛·吉魯及佩德羅，但兩位表現一般；本場比賽應會以米查·巴舒亞伊作先發前鋒，恩戈洛·坎特及威廉恩也將會回到先陣容內。年輕邊鋒卡勒姆·哈德森-奧多伊已經傷癒上場已可作賽，本場應會先在替補席上待命。

阿斯頓維拉的英格蘭國家隊的中後衛泰朗·明斯於上一場比賽打進本季的第一個進球，本場比賽應會繼續跟EzriKonsa鎮守後防；荷蘭前鋒安華·艾加斯上一場比賽初段因受傷退場，所以本場會由埃及的MahmoudTrezeguet替代。

切爾西剛剛周末主場0:1不敵西漢姆聯，連敗兩場聯賽，斷了之前聯賽6連勝的氣勢。目前仍在積分榜仍第四名，本場比賽對上狀態不不穩的阿斯頓維拉，在主力回歸到先發的狀況下，有望可重回勝軌。阿斯頓維拉剛剛的比賽作客2:2打平曼聯，最近5場聯賽1勝1平3敗，在聯賽榜第15位；本賽季在作客表現不太理想，敗仗居多，與切爾西對賽成績也處於下風，本場比賽盡量減少掉球。雙方最近4次聯賽對賽，切爾西全數獲勝。最近6次聯賽對賽有4次「總進球」都3球或以上。

德利·阿里上一場比賽對伯恩茅斯取得2個進球。(達志影像)

【英超足球】托特納姆熱刺@曼聯 12/05(四)03:30 ElevenSports 賽事編號544

曼聯周末對戰阿斯頓維拉，最後因對手守門員湯姆·赫頓的「烏龍球」才得已打平，進攻及防守失誤不少，只有到目前為止在聯賽取得7個進球的馬庫斯·拉西福德表現尚可，本場比賽仍然會在前鋒線上扮演重要角色。後衛維克托·林德洛夫在剛剛比賽取得進球之後信心有所增強，而塞爾維亞防守中場內曼亞·馬蒂奇雖然傷勢已康復得差不多，但據報有意在明年一月追隨穆里尼奧轉投熱刺，故本場比賽也不會列陣在替補席上。

熱刺的德利·阿里剛剛周末的比賽打進2球，近兩場聯賽攻進了3球，在穆里尼奧上任之後狀態明顯提升，本場聯賽將繼續跟孫興慜及哈利·肯恩在前鋒線上搭檔；而上一場只在替補席的巴西前鋒盧卡斯·毛拉或有機會擔任先發，已經傷癒並在上一場先發的詹恩·維爾通亨，預計也會與托比·阿爾德維爾德及DavinsonSánchez合組3中後衛的防線。

曼聯在主場只能以2:2打平阿斯頓維拉，聯賽2連和，在積分榜跌至第8位，表現不穩；而且跟熱刺的聯賽對賽近績沒有任何優勢，本場比賽雖然主場應戰，但不會太被寄予厚望。熱刺上一場比賽主場3:2戰勝伯恩茅斯，穆里尼奧接手任教之，連同歐霸比賽已經3連勝；球隊亦回升聯賽榜第5，信心全面回復，而且本場是穆帥在離開曼聯後首次倒戈，必定會費盡心思應戰舊東家，即使作客仍有機會取勝。雙方最近4次聯賽對賽，勝敗各2。雙方最近都在聯賽進球及掉球不少，最近4次對賽有3次開「總進球」是3球。

維吉爾范迪克上一場對布萊頓的比賽取得兩個進球。(達志影像)

【英超足球】艾佛頓@利物浦 12/05(四)04:15 ElevenSports 賽事編號

利物浦周末的比賽雖然憑著荷蘭後衛維吉爾范迪克的兩個進球，主場打敗了布萊頓，但前鋒線的火力最近令人擔心，另有巴西守門員艾利森領紅牌被逐，聯賽需要停賽3場，本場需要由西班牙的亞德里安把守最後一關。巴西中場法比荷在歐冠比賽受重創證實需要養傷一整個月，對球隊的防守力有十分大的影響。

艾佛頓上一戰力拼至93分鐘才失守，十分可惜，令到馬可·席爾瓦帥位更加岌岌可危；他在近期的排陣上亦有失方寸，特別在前鋒線上一變再變。不過今場應會繼續以多米尼克卡爾沃特-勒溫代替CenkTosun，與Richarlison及艾力克斯伊沃比組成鋒線。

今場默西賽德郡德比，不管兩隊在積分榜處於什麼位置都切定會激鬥一番。利物浦上一戰主場險勝布萊頓後，以14戰13勝1平的漂亮成績在榜首領放；主場聯賽更是7戰全勝，不過當中每一場都有掉球，本場迎戰近況十分低迷的艾佛頓，聯賽對賽近績稍為佔優，有機會保持聯賽不敗。

艾佛頓上場作客1:2敗陣於萊切斯特城，最近兩場聯賽全敗，在積分榜處於第17位；本季聯賽作客敗率極高。不過艾佛頓於德比戰都會拼勁十足，應會取得進球。利物浦最近5次主場對艾佛頓4勝1平，最近5次主場對賽有3次開「總進球」為3球或以上。

(中時電子報)