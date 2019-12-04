涉及喧騰一時國安私菸案的中校警衛汪恩肇，現傳出竟被派往國民黨總統參選人韓國瑜身邊當隨扈？！國安局證實此事，但指汪是因抽籤被分派擔任韓的侍從組長，但國安局高層在他報到沒幾天，認為他也涉及私菸案不宜此職務，所以緊急又將他調回特勤中心擔任「加強編組組員」，僅負責韓出外行程的先遣協調任務，並不會固定在韓的原建置編組內。

據了解，汪恩肇從105年起就是蔡英文總統永和警衛室內衛組下的寓所警衛官，今年7月因為家庭因素，自行打報告請調回到特勤中心，但是因為今年國安局為了因應可能參選人數爆量，因此擴大招訓特勤人員，汪又被選中納入「安維7號」編組訓練，並通過6個星期的訓練考核與安全查核後，成為此次國安局特勤安維編組之一。

不過汪員在特勤中心期間，因委託永和警衛室警衛官吳宗憲購買私菸，也成為私菸案中的被視為「應懲處」的一員。但當初國安局在懲處時，有規定購買數量作為懲處標準，汪員因為購買數量少，所以目前並未受到地檢署的任何裁定，因此他也沒因此遭受處分。

但外界質疑，汪員涉及私菸案，又原在蔡英文的永和警衛室任職，如今還被派任韓國瑜維安小組成員，還任侍從組長，遭質疑是蔡政府派人在韓陣營中想蒐情資、用以「戴罪立功」？

但國安局強調，當初各候選人維安編組，是由特勤中心先進行區分編組後，事後由國安局長、副局長、督察室主任及政風室主任現場錄影監督下，進行公開抽籤，並非任何人安排汪員到韓國瑜的維安編組內，如果是刻意安排，不管是內部或外界，引起的爭議更大。

國安局人士強調，特勤本來就強調中立與忠誠，從過去的的眾多例子來說，包括涉及私菸案的陳逸夫與林國欽少將，當初都是分別跟隨過陳水扁、馬英九、吳敦義與蔡英文等不同維安對象，現在的永和警衛室編組內，也很多過去是跟隨著馬英九，這是特勤的職務歷練。

(中時電子報)