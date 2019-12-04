美國眾院情報委員會主席謝安達公佈彈劾報告後發表。

美國民主黨主導的眾議院情報委員會針對川普的彈劾報告昨（3）日正式出爐，委員會稍後表決通過報告、認可內容，這份報告將成為對川普的正式彈劾指控基礎。

眾議院情報委員會昨日公布彈劾報告內容，指控川普為拉抬明年大選、贏得連任機會，遂向外國請求干預、破壞國家安全，並且史無前例地下令妨礙國會調查。

報告指出，川普為了讓自己競選連任，進行了2項具有政治動機的調查，破壞美國對烏克蘭的外交政策和國家安全。

美國眾院通過彈劾川普報告，圖為共和黨重量級眾議員錢妮（Liz Cheney）3日在國會山莊召開記者會。（路透）

此外，也指控川普史無前例妨礙彈劾調查，作法包括拒絕讓他的高階顧問提供文件和證詞、阻擋職業政府官員作證、恫嚇證人等。

報告還說，川普是「美國史上首位尋求全面妨礙眾院彈劾調查的總統」。

針對報告內容，白宮予以駁斥。白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）昨日表示，眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）為首的民主黨人進行「片面的假程序」，未能提出川普違法犯罪的證據。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，眾議院情報委員會投票通過彈劾報告後，接下來報告將送交眾院司法委員會，整個彈劾流程也將轉向司法委員會，司法委員會將起草針對彈劾川普的法律條款，司法委員會也將在今日舉辦首場聽證會，預計4名憲法專家將出席作證。

這份長達300頁的彈劾調查報告主要奠基於共去2個月來、共17名證人的聽證證詞，報告共分成2大部分，一是聚焦烏克蘭，二是聚焦阻撓國會調查彈劾案的事證。

針對烏克蘭部分，報告詳述川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）如何在今年春天穿針引線，設法讓時任美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）離任，繼而施壓基輔當局啟動對前總統拜登及其子韓特的調查。報告更刊出先前大眾都不知道的驚人細節，根據從第三方電信公司取得的通話紀錄，民主黨指控川普去年4月召回尤凡諾維契的事件只是施壓烏克蘭調查的首部曲，隨後川普陣營勾結保守派記者索羅門（John Solomon），撰寫不利於尤凡諾維契的不實指控，通話紀錄也顯示，這段時間朱利安尼頻繁和白宮預算辦公室通電話。

除此之外，報告也揭示，施壓烏克蘭行動並非只是川普及朱利安尼的個人行為，包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等高官也都事先知情、從中施力。美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）日前作證時指出，9月初彭斯出訪波蘭華沙時，他曾向彭斯提及美國扣押軍援一事「已經和調查案連繫在一起」。

總的來說，民主黨指控7月25日川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話，是川普與其他高官主導數月競選活動的戲劇性高潮，報告說，「總統基於自己的連任利益進行了一系列舉措，危害政敵選舉前景、影響美國總統大選」，「總統將個人及政治利益置於美國國家利益之上，力圖破壞美國總統選舉的完整性，危害美國國家安全。」此外，民主黨也指控兩個月來，白宮持續妨礙彈劾調查。

謝安達指出，由於白宮妨礙調查，這份報告並無法回答所有民主黨人的疑問。另外，即便情報委員會已經通過彈劾報告，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚仍表示，她目前還未決定彈劾案的下一步。

(中時電子報)