氣溫驟降，許多人開始採買厚棉被，不過除了買厚棉被之外，掌握蓋被的訣竅，才能達到良好的保暖效果，而日本婦女照護機構的社長也表示，棉被怎麼蓋的順序會影響保暖程度。

根據《早安健康》報導，日本婦女照護諮詢機構TRAUBE社長南部洋子表示，天氣冷的時候，把握這三個訣竅蓋被子，就能有效提升保暖效果。

毛毯蓋在最上面

許多人喜歡毛毯的觸感，因此都喜歡將毛毯貼近自己，但若將毛毯蓋在羽絨被上會更保暖，因為多數的毛毯都不易散熱，因此能將熱氣鎖住，讓整個被窩暖呼呼。

羽絨被放在中間

人的體溫會讓羽絨變得蓬鬆，進而達到保暖身體的功效，但若將毛毯蓋在羽絨被下面，的確能鎖住熱能，卻無法讓羽絨被發展出他的功效，不過若家裡是用棉花製的棉被，則要將毛毯貼近身體，然後棉被放最上面蓋才對。

床墊上鋪層毛毯

在床墊上多鋪一層毛毯，可以減少熱能散失，因此當你躺到床上後，熱氣不會從背上消失，當然就更溫暖。

(中時電子報)