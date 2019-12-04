大陸河南發生了一起非常離譜的案子。有一對結婚30年的農村夫妻住在平頂山市，某日丈夫回家後，竟然見到隔壁鄰居意圖侵犯妻子的畫面，令他憤怒的拿出棍棒教訓對方，並要求對方簽下認罪書，然而此舉竟讓男子遭到逮捕，至今仍未被釋放。

據《中國報》報導，這件事情發生在今年9月，54歲的王姓婦女因為和丈夫起口角，當天一人待在家中，不料隔壁的70歲老翁竟起了貪慾，2度闖入受害者家，且不顧王婦手上還抱著孫子就要硬來，嚇得王婦和孫子嚎哭，才嚇跑了老翁。

事後，犯事的老翁表示想要向王婦道歉，因此再度約了見面。卻不想老翁講不到幾句話後，再度色心大起，便騎到了王婦身上，撕毀對方的衣服，此舉碰巧讓回到家的丈夫劉男撞見，令劉男氣的拿棍子狂歐對方。

夫妻本想要報警，卻拗不過對方苦苦哀求，遂同意「不聲張此事」但對方必須寫下保證書，承認自己的3次犯行，且不再糾纏受害婦人。幾日後，警方以劉男涉「故意傷害罪」帶走了他，至今仍未釋放。

針對此案，當地的警方表示，已經將涉嫌強制猥褻的老翁拘捕，不過案件還在審理當中。根據鄰人的說法，該名老翁在村中風評極差，常常騷擾其他婦女。也有傳言指出該老翁與當區的政府官員交情非常要好，因此案情對受害者和其丈夫非常不利。

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(中時電子報)