「卡神」楊蕙如遭檢方查出，花錢買網軍發文帶風向，污衊我駐大阪辦事處，間接逼死前處長蘇啓誠。消息傳出，各界要求追查楊蕙如「上線」，昨楊接獲媒體電話，僅回「謝謝」2字就掛掉，不過光是這兩個字，就讓「宅神」朱學恒大驚：她會不會被滅口啊！

去年關西機場遭「燕子」颱風重創，當時帳號「idcc」網友，在PTT發文指責大阪辦事處未提供台灣人妥善協助，替駐日代表謝長廷轉移矛頭，大阪辦事處前處長蘇啟誠疑似因此事壓力輕生。檢警查出，楊蕙如、友人蔡明福2人涉案，台北地檢署2日依侮辱公署罪嫌起訴2人。

楊蕙如昨脫口而出2字，讓「宅神」大驚，認為「她這樣回應說出答案會不會被滅口啊 謝…………謝…………母湯喔…………說好要保密的」。

宅神「妙解」讓網友哈哈大笑，紛紛回應「藏頭詩的概念嗎！」、「謝謝，長話短說，停」、「好一個「謝」字了得！眾矢之的」、「二位神級人物，都太有才了，哈哈哈，要笑三聲。」、「楊蕙如養網軍，錢從哪裡來？錯綜複雜關係，終會有撥雲見日的一天!2020下架民進黨，為大阪辦事處長平反!!」。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)