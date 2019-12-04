國防大學戰研所國際碩士班一名來自中南美洲友邦的一年級中校學員，疑似休假期間在台北市一家酒吧內與女子產生男女糾紛，遭到女方報案提告性侵害，台北市警華分局昨天將涉案的外籍中校傳喚到案後移送台北地檢署，深夜檢方以五萬元交保。

據了解，來自中南美友邦的中校，上週末夜晚，與友人相約前往台北市酒吧飲酒，但過程中與一名女性酒客發生男女糾紛，該位女性酒客事後向警方報案，指控該位外籍中校對其性騷擾，國防大學校方也陪同羅員前往應訊，涉案的中校警訊時矢口否認，並指稱應是文化差異造成誤會， 警方訊後將其移送法辦，檢方也認為其涉嫌重大，諭令5萬元交保。

據了解，國防大學戰研所國際碩士班是我國與友好國家的重要友誼連結，成員均為各國精挑細選，層層考選派出的菁英軍官，但近年除本案遭警方立案調查外，前年亦有一位中南美洲學員中校學員，因逾假未歸，而遭國防大學記大過開除，戰研所所長也被連帶記過一次，但離譜的是，戰研所長竟將所內的所有教師通通拖下水，全因為管理不周遭記申誡，全部人陪著一起受懲處。

(中時電子報)