網友在PTT上討論卡神案對韓國瑜選情的影響。

卡神楊蕙如的網軍案爆發後，民進黨又再度回到輿論的焦點，過往一直飽受攻擊的韓國瑜總算能鬆一口氣，準備轉守為攻，這讓網友驚呼：難道韓國瑜要趁勢翻盤了嗎？

韓黑教父、美麗島電子報董事長吳子嘉曾說過，韓國瑜一直都在等一陣風，當風到了韓將順風而起；網友在PTT上發文表示，難道網軍案就是韓國瑜等待的那陣風？卡神事件越燒越烈，民進黨也被打得左支右絀，忙於應付，也讓韓國瑜有了喘息的空間，只要韓整裝待發，翻盤指日可待！

這番言論引起PTT網友討論，但網友還是不改看衰韓國瑜的態度，直說「下輩子吧 那些線索只有一個：立法院政府機構也有人用PTT。然後呢？沒有然後了」、「我覺得，韓總還是去旁邊吃X，不要說話比較有可能」、「上次有人說斷橋事件後，韓就要大翻轉了」、「蟑螂女皇連妙天都收服了，沒可能」、「沒機會」、「逆轉什麼？韓民調都是反串的，其實一直都是領先的」、「沒有」、「韓粉說好多次要翻轉了，結果都很韓一樣愛唬爛」。

(中時電子報)