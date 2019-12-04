兒童福利聯盟花3.7億元買辦公室，引發網友怒火，並掀起退捐潮，律師呂秋遠表示，社工維繫整個社會安全網，受虐兒、中低收入戶、獨居長者、遊民都需社工照顧，但社工卻普遍薪資低、工時長，有時部分薪水還會回捐，如今買一個集中辦公場所，提供較好的工作品質，「為何不行？」

身為社工系老師的呂秋遠今凌晨在臉書PO文，指出社工在這個社會上真的很重要，「兒童人權需要社工維護、家暴需要社工介入、中低收入戶、老人福利需要社工關心、不慎跌落社會底層的遊民需要社工照顧，如果沒有這些編織社會安全網的基層人員存在，那麼社會將會存在太多不穩定的因素。」

「但是，我們給社工的薪資不夠、保護不夠、福利不夠」，呂秋遠指出，人們希望社工界能有更多人才，但又不讓社工可以有集中辦公場所，好像所有的錢流到工作人員福利改善，就是一種罪惡，只能把捐款用在被捐助人的身上，請問誰要來當社工？「給好一點的工作環境，就是讓捐款人覺得社工偷了他們的錢？」

呂秋遠說，社會福利團體既然收受捐款、接受財務監督，就該給他們更大的空間改善社工福利，而不是看到置產、內湖、3.7億等字眼，就開始退掉捐款，這對於民間社福機構而言，是一種會呼吸的痛，「瑞光路，900坪，3億7千萬，每坪41萬，而且基金會的永久資產，你跟我說買貴了？拜託，是元大銀行做公益好嗎？」

(中時電子報)