網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

20191202中天新聞 抓到了！ 涉蘇啟誠之死 卡神楊蕙如遭起訴

去年關西機場事件間接導致大阪外交官蘇啟誠輕生，台北地檢署查出幕後是「卡神」楊蕙如以網軍替謝長廷脫罪帶風向。這與近來的「1450」風波不脛而走，韓粉社團更驚呼，自從楊被查出後：「1450怎麼突然都不見了！」

韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「1450突然少了很多，是錯覺嗎？」文章一出，迴響熱烈，迅速獲得超過200人按讚與進百則留言。

有人直言：「不是錯覺！是怕被抓到！」「我也這麼覺得」、「有同感，有一個群組特多，最近幾天少很多」、「正在集會檢討為何沒領到1萬元」、「仲介大姊頭倒了，收不到錢，還開什麼局啊！」

其他韓粉則回應：「真的是夭壽！為了選舉亂叫網軍打韓，真不要臉！那個黨有什麼可信？只會黑人！害人可惡」、「因為政治蟑螂都被拖鞋打垮了」、「所以不是真的臺灣社會沒公理正義，而是有幾個人故意出來製造假像，企圖顛覆臺灣人的善良 。 少了胡說八道的網路造謠者，突然覺得社會有希望，網路好清新 」。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)