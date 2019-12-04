倪妮一個側身，白嫩上圍若隱若現。（圖／取材自倪妮工作室微博）

大陸年度COSMO時尚美麗盛典昨（3日）上海完美落幕，活動集結劉詩詩、迪麗熱巴、古力娜扎等女星爭相比美，而氣質女星倪妮更是尺度大開，身穿黑色低胸貼身長裙，腰間的透膚設計，讓她胸前看起來只有兩塊布包著！

身材姣好的倪妮輕鬆駕馭高難度禮服，只見她以一襲黑色低胸長禮服現身，腰間的透膚設計，讓她小蠻腰線全都露，視覺效果讓倪妮胸前看起來只有兩塊布包著，而倪妮半個美胸外露，畫面更是讓人眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)