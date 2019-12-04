噴鼻血！倪妮胸前看起來只有兩塊布 白嫩上圍外露 09:332019/12/04 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 倪妮禮服的腰間透膚設計，讓她胸前看起來只有兩塊布包著，畫面超養眼。（圖／取材自倪妮工作室微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 倪妮一個側身，白嫩上圍若隱若現。（圖／取材自倪妮工作室微博） 大陸年度COSMO時尚美麗盛典昨（3日）上海完美落幕，活動集結劉詩詩、迪麗熱巴、古力娜扎等女星爭相比美，而氣質女星倪妮更是尺度大開，身穿黑色低胸貼身長裙，腰間的透膚設計，讓她胸前看起來只有兩塊布包著！ 身材姣好的倪妮輕鬆駕馭高難度禮服，只見她以一襲黑色低胸長禮服現身，腰間的透膚設計，讓她小蠻腰線全都露，視覺效果讓倪妮胸前看起來只有兩塊布包著，而倪妮半個美胸外露，畫面更是讓人眼睛大吃冰淇淋。 迪麗熱巴紅毯大爆乳 美人魚裝尬娜扎 娜扎慘被女主持當面叫成熱巴 一個舉動圈粉！ (中時電子報) #倪妮 #上海 #時尚 #COSMO #美麗 #盛典 #低胸 #氣質 #上圍 #深V 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪麗熱巴紅毯大爆乳 美人魚裝尬娜扎 19:072019/12/03 娛樂 娜扎慘被女主持當面叫成熱巴 一個舉動圈粉！ 00:322019/12/04 娛樂 娛樂熱門新聞 高以翔靈堂一片花海 張鈞甯送花籃被婉謝有原因 - 娛樂 談高以翔驟逝 吳宗憲曝第一時間破口大罵 - 娛樂 有喜了？林志玲現身 他說漏嘴：婚後第一次也是產前... - 娛樂 出軌還拚命狡辯的星座前3名！國師點出骯髒原因 - 新聞 迪麗熱巴紅毯大爆乳 美人魚裝尬娜扎 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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