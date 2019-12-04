輔仁大學體育系畢業、因長相帥氣曾在網路遭熱搜討論的楊姓男子，被檢警查獲涉嫌加入詐騙集團當車手，犯案逾5起，詐騙金額130萬餘元，一度遭羈押。台北地檢署依詐欺等罪嫌起訴他。

楊男因身高187公分，長相酷似藝人劉以豪，又就讀體育名校，他自稱偶爾還會受邀走秀，曾因感情問題，在網路上引發討論。

檢警查出，楊男涉嫌於6月間，加入詐騙集團擔任車手，該詐騙集團假藉健保卡被盜用涉及刑案，帳戶需要監管為由行騙，楊男接獲指示後即與被害人面交，再到ATM盜領。

楊男領款後，依指示將部分贓款帶到京站等百

貨商場，將款項放在指定的廁所內後離開，詐欺集團派人前往收款，楊男日前在高雄被逮，一度遭收押。

檢警追查，楊男1個月內犯案5件，犯罪金額130萬餘元，每次盜領成功約可得8000至10000元不等酬勞。楊男供稱是親友介紹「好康」的打工機會才加入，坦承犯罪，檢方依法起訴。

(中時 )