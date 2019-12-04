趙駿亞的異性緣，也完全不輸高宇蓁，去年他和女星李燕同遊峇里島被抓包，但交往了一年就分手。有網友留言要他跟高宇蓁復合，趙駿亞立刻拒絕、還說「要出門交女友」，隔天本刊就直擊他跟一名短髮妹勾手逛街，可見趙駿亞對戀愛是非常行動派。
十一月二十六日晚間十點二十分，本刊目擊趙駿亞和一名短髮妹現身台北市西門町，身穿T恤搭配牛仔短褲的他，反戴黑色鴨舌帽，在人群中仍難掩星味，短髮妹則緊緊依偎著趙駿亞。
本刊記者仔細觀察，這位「短髮妹」身材高䠷、長相清麗，氣質與高宇蓁有幾分相似，不難看出趙駿亞偏愛同款的菜。
小倆口大方勾著手在鬧區閒晃，一路有說有笑，完全不在意路人眼光。兩人接著轉入武昌街二段的巷弄內，走進一家帽子專賣店，挑選了約十五分鐘，趙駿亞才心滿意足地拎著戰利品結帳，不過步出店家後，兩人沒有繼續逛街，而是各自滑起手機，緩緩地往西寧南路離去。
日前高宇蓁擔任趙駿亞網路節目《班長帶你趣》首集嘉賓，過程中兩人的互動引人發噱，事後趙駿亞也在臉書感謝對方。但網友留言「復合」時，趙駿亞立刻回應三個拒絕的貼圖，更表示「要出門交女友」，隔天他就被本刊直擊在鬧區約會，證明不是說說而已。
(中時電子報)
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