民進黨副總統參選人賴清德今天接受廣播訪問表示，陳水扁跟蔡英文擔任總統時，台灣都沒有獨立，中華民國還是存在，連任怎麼可能就會不見？

賴清德今帶著立委參選人謝佩芬、黃世杰接受《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪；談到為何接下副手，賴清德說，「因為我有感到總統誠意」，加上所到地方碰到的人都要他不要放棄，繼續為台灣做事情，從鼓勵中看到自己的責任，在中國處處打壓台灣時，台灣大局最重要；「初選完，很早總統就表達這意願（搭擋）」。

提到未來與國民黨的競爭的主權態度，尤其將與國民黨的副手張善政對決；他說，「我們是難兄難弟，他是難兄我是難弟，必然是要對抗，但沒有也不會必要惡言相向」。

他強調，「我是副手未來兩岸、國防、外交是總統說的才算數」，他所謂務實台獨工作者，務實是台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，民進黨這次競選主軸就是保護台灣，也是保護中華民國。

被問到，台獨是觸動兩岸武力的重要因素；他說，「我的內心跟很多人一樣」，「請大家重視務實兩個字，國家三要素都具備，不會、不必去做或宣布獨立的事」；改國號、改國旗是人民決定，台灣命運是國家主人共同決定才算。

談到國民黨總統參選人韓國瑜跟蔡英文對台灣未來有何不同？他指出，歷史上兩蔣是要反攻大陸，堅持中華民國是存在，但是現在國民黨接受的是一個中國的九二共識，若繼續走這個路線，台灣就成為中華人民共和國的一部分。

他認為，「韓國瑜反對一國兩制這點是沒有問題的，但是你走的路是哪個？」若接受一個中國原則目標的九二共識，就步步走向這個地方。

他強調，主權是無法退讓，蔡總統在國慶日說，中華民國台灣是台灣目前最大共識，不必去挑起中華民國存亡論，陳水扁跟蔡英文在為台灣都沒有獨立，中華民國還是存在，連任怎麼可能就會不見？

他表示，1999年民進黨就說，如果執政就不會宣布台灣獨立，中華民國存不存在，是牽涉到中國，中華民國要是接受中國併吞，中華民國就不存在，台灣守得住，中華民國就繼續存在。

(中時 )