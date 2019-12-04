「雪龍兄弟」的南極「聚會」。（照片取自新華網）

大陸「雪龍2」號極地科考破冰船3日離開南極中山站，載著部分大陸第36次南極考察隊隊員按逆時針方向航行，前往南大洋宇航員海科考；「雪龍」號完成卸貨，繼續執行在中山站的其他作業任務，計畫9日離開，按順時針方向前往阿蒙森海作業。至本次考察結束，兩船將不再相遇。

第36次南極考察是「雪龍2」號參與的首次南極考察，也是大陸首次實行「雙龍探極」。在前往中山站途中和在中山站作業期間，「雪龍兄弟」有過8次相距不到一浬的「相聚」。

10月15日，「雪龍2」號從深圳起航。一個星期後，「雪龍」號從上海出發奔赴南極。11月7日，「雪龍」號停靠澳大利亞霍巴特港，與已經停靠在這裏的「雪龍2」號「相聚」，這也是「雪龍兄弟」首次「聚首」。兩船從這裡穿越西風帶，前往中山站。

比「雪龍2」號晚一天穿越西風帶的「雪龍」號，由於船速較快而迎頭趕上。11月14日，航行在南大洋上的「雪龍」號和「雪龍2」號相逢並同行，這是兩船第二次相逢，也是在南大洋上的首次「相聚」。

(旺報 )