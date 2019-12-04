「卡神」楊蕙如因涉入網軍事件引發熱議！民進黨副秘書長林飛帆昨發文直呼，「民進黨中央，從卓榮泰主席到羅文嘉秘書長到我本人，哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？」對於林飛帆這番話，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千直言，操控網軍打擊黨內同志的人呼之欲出了。

林飛帆昨貼出楊蕙如攻擊他們的臉書截圖，包括批羅文嘉腦殘，請林飛帆擔任副秘書長。林直言，要說楊蕙如是民進黨網軍，先搞清楚狀況，「說真的，民進黨中央，從卓榮泰主席到羅文嘉秘書長到我本人，哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？」

對於林飛帆這段話，孫大千認為這個時候把卓榮泰和羅文嘉扯出來，不是越描越黑嗎？根本是「提油救火」。

孫大千指出，林飛帆顯然忘記，當年卓榮泰和羅文嘉因為在民進黨總統黨內初選時，沒有積極配合英派的主張，才會被網軍霸凌攻擊。此外，民進黨總統黨內初選的參選人賴清德，因為堅持和蔡英文競爭，也遭受到網軍無情的修理謾罵，賴甚至公開呼籲，黨內同志不應該利用網軍打擊異己。

孫大千認為，林飛帆的說法再次認證賴清德、卓榮泰、和羅文嘉都曾是網路霸凌的受害者。「究竟是誰操控網軍打擊黨內同志呢？答案不就呼之欲出了嗎？」

(中時電子報)