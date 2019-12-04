民進黨副總統參選人賴清德今天接受廣播訪問時表示，國民黨總統參選人韓國瑜「贏得高雄市長選舉是因為他是庶民，但現在他不是庶民，要贏得總統選舉是很困難」。

提到國民黨不分區民單，他說，有國民黨的支持者跟他講，現在國民黨沒有當年「雄心壯志」反攻大陸，而去接受一個中國的方向，對中國步步進逼，安全民單還提出這些人，國民黨已經不一樣。

賴清德今帶著立委參選人謝佩芬、黃世杰接受《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪；被問到民進黨蔡英文總統選舉造勢場沒有國民黨總統參選人韓國瑜熱；他說，現在都很熱，像是2004年陳水扁總統競選連任那樣的場子熱，並非國民黨說的，蔡英文場子要送東西才會來，民進黨支持者現在都很熱情。

賴清德說，台灣在這次大選也能發揮香港區域議員選舉，民進黨就會贏，2020這場選舉，台灣跟香港有很多相像地方，就像謝、黃這兩個都有司法官資格，卻來基層服務民眾，民進黨有心跟台灣人民一起奮鬥，提名最優秀的年輕人。

他說，他當然希望國會過半，民進黨的區域立委有老將、新兵，也希望在不分區得到民眾支持，國民黨安全民單卻有退休將領去中國聽講訓的吳斯懷，還有一個是批判香港大學生是暴民的葉毓蘭，這對國民黨是非常大傷害。

他指出，連基層國支持國民黨的人都跟他說，現在國民黨已經跟以前不一樣，台灣在經濟奇蹟那段時間，很多人在那段日子，懷念國民黨當時執政，現在國民黨沒有當年雄心壯志反攻大陸，而去接受一個中國的方向，對中國步步進逼，安全民單還提出這些人，國民黨已經不一樣，但民進黨不分區名單看出守護台灣決心。

談到最近民調，韓國瑜一直被拉開，謝佩芬認為，韓國瑜在年輕那一塊很不受歡迎，高度跟誠信被質疑，還有夠不夠格，政見指有口號，不知道會不會落實，家長看到電視都會想趕快轉台。講話空泛、在高雄市無作為，家族問題沒有辦法好好解釋，對年輕人來說，不想要這樣政治。

黃世杰則認為，韓在主權國家這部分無法好好回應大家，對爆出來的醜聞避而不談，這種方式對現在年輕人來說是無法接受，日前還想出怪招，大喊民調唯一支持蔡英文，其實這樣對民調影響不會太大。

賴清德表示，民進黨現在持續衝刺，希望國會過半，不分區席次衝高，若沒拿到好席次無法過半，在捍衛民主戰略上，很多問題都要國會多數來改革，有國會多數作為行政後盾，民進黨有信心守護台灣及因應國際問題。總統有絕對信心一定要選贏，謝、黃當選國會就一定會過半。

被問到民調準不準？賴清德說，民進黨的所有候選人及守護台灣的鄉親，不必受韓國瑜講的話影響。

(中時 )