新北市青山國小1名長期有情緒問題的胡姓老師，日前竟抓狂將全班30位小學生拘禁，反鎖在充滿易燃物的自然教室內，班導周老師一馬當先衝入，校長、主任等多位師長則趕緊帶領小孩逃出，抓狂的胡老師見狀還想把孩子逮回，但被勇敢的班導攔下，雙方大打一架，孔武有力的胡還將周過肩摔，所幸學生已趁隙逃到安全地點。

CTWANT 火線追擊》魔鬼老師囚30童任哭喊 班導營救遭過肩摔

經歷此事的學生黃小妹驚恐憶當時：「我和同學逃到一半，回頭竟看到胡老師還想追出來，把大家抓回去，還好周老師趕快攔住他，2人就開始打架，扭在一起，校長把我們帶到安全地方後，很多同學還是哭不停。」

黃爸爸則心疼表示，不少家長都知道這位老師，有情緒方面障礙，但沒想到他竟然瘋狂到把小學生關在自然教室，「裡面都是各種做實驗的用品，包括火源、易燃物等，萬一他情緒失控引起意外，誰能負這個責任？」

為了讓父母了解詳情，周老師特別在家長群組內仔細說明。（圖／讀者提供）

事件當晚，全班家長也都知道，在LINE群組裡擔心不已、拼命討論，保護學生而受傷的班導周老師也發聲，指自己被胡老師「勾脖子、過肩摔、抓傷」等，還出示受傷照片，表示已驗傷、赴警局做筆錄。

家長們除了頻頻感謝他保護孩子外，也紛紛表示：「我都要哭了，孩子在這種危險環境怎麼安心學習」、「我的孩子嚇到不敢上課，還交代我千萬別去觀課，怕我也被打」、「難道要請警察來，在一旁stand by（待命）嗎」，更有人沉痛說：「不定時炸彈可以引起悲劇，真的不希望這天發生」。

新北市教育局表示，今年10月已接獲青山國小胡老師因教學內容、班級管理疑義及情緒不穩等狀況的陳情，校方已於10月完成調查報告，並自11月起進入不適任教師輔導階段，期間亦請專審會協助輔導。為維護學生受教權，學校將於近日依規定召開教評會討論胡老師聘任案，如經解聘將由教育局通報至「全國不適任教育人員資訊網」，若有涉及其他刑事法令，亦會主動移送司法機關調查，絕不寬待。

青山國小校長王如杏則表示，校方將於12月9日針對此事件召開教評會，依結果報請新北市教育局進行核准，決定是否對胡老師予以解聘。本刊另致電學校辦公室找胡老師，但其他教職員表示胡不在位子上，記者留下提問、聯絡方式請其代轉，但至截稿未獲胡老師回應。

家長在群組內頻頻討論此事，人人都擔心到不行。（圖／讀者提供）

(中時電子報)