世界衛生組織表示，全球約有5千萬名失智患者，且未來30年內，數字可能會翻3倍，預計將有1億5千多人罹患失智。因此，預防失智可說是刻不容緩的課題，而腦神經內科醫師林志豪也根據世界衛生組織的報告，歸納整理出預防失智的的4大方向。

健康飲食

高纖、高鈣、抗氧化的地中海式的飲食，是預防失智的好幫手。而我自己也很推薦大家結合地中海式和得舒飲食的麥得飲食。

多多運動

運動是預防失智很重要的方式。建議65歲以上長者，最好每個星期至少進行150分鐘的有氧運動，或者進行至少75分鐘的高強度有氧運動

不菸不酒

戒菸除了能夠改善心血管疾病、呼吸系統疾病，還可以降低認知衰退和失智症風險。此外，過量飲酒也是導致失智和認知能力下降的危險因素。大家盡量不要菸一支一支一支的點，酒一杯一杯一杯的乾。

控制血壓與體重

中年高血壓與晚年失智症風險增加有關，控制好血壓，對於改善心血管疾病發病率和死亡率有重要作用。而中年肥胖也是失智症的危險因子，而晚年體重異常降低也可能是失智症的徵兆，因此維持BMI在18.5-24也很重要喔!

腦神經內科醫表示，天天做這4件事，可預防失智症。（圖／林志豪醫師個人粉絲提供）

（本文獲「林志豪醫師 腦神經內科」粉絲團授權轉載）

(中時電子報)