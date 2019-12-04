中市「貓頭鷹醫生及護士」花燈車融合了太平農特產品及貓頭鷹和長安醫院等元素，造型亮眼。（太平區公所提供／台中馮惠宜傳真）

迎接「2020台灣燈會在台中」盛事，台中市29區區公所緊鑼密鼓趕製代表各區特色的花燈車，其中太平區公所「貓頭鷹醫生及護士」花燈車搶第一亮相了，融合了太平農特產品枇杷、荔枝、龍眼以及貓頭鷹和長安醫院等元素，英姿煥發、造型特色亮眼吸睛。

太平區公所與長安醫院於3日晚間在長安醫院大門舉辦「2020台灣燈會~太平長安點亮愛『長安醫院捐贈太平區特色花燈車典禮』活動」，吸引眾多民眾參與，地方民代、里長齊聚。長安醫院與太平區公所共同簽訂合作備忘錄，並實物捐贈花燈車主燈，因此太平區花燈車之設計，即以「太平長安～健康久久」為設計理念。

因為太平區公所主秘李愛國代表太平區長許貴芳出席，他表示表示：貓頭鷹是守護神的象徵，喜歡棲息在淺山地區，而他們的棲地也因為都市擴張大量消失。太平區榮獲107年社區卓越獎的興隆里賴玉敏里長帶領居民，在里內楓林步道上廣設人工巢箱成功復育貓頭鷹。另贊助單位長安醫院，以「長者平安，長久平安」之宗旨，時時刻刻服務社區守護市民，故此花燈車盼能傳遞大愛，透過「貓頭鷹醫生及護士」保障市民健康，並展現安康富庶、充滿生機的幸福桃花源─太平區！

李愛國期待藉由2020年台灣燈會，將太平區「城市桃花源」的意象，以花燈車展示方式呈現在市民面前，邀請市民屆時踴躍參加2020台灣燈會在臺中的盛會，並於109年2月8日至2月23日至后里燈會主展區為太平區花燈車投下一票；也邀請外縣市民眾一起來悠遊太平。

(中時 )