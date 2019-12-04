機車騎士遭撞 命危急救中 10:162019/12/04 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖(圖/報系資料) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約20歲機車騎士4日上午9時許，騎乘機車行經新北市泰山區大科路遭貨車擦撞，當場失去生命跡象，警消獲報後，將其送往林口長庚醫院急救。 (中時 ) #機車 #急救 #騎士 #泰山 #機車騎士 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔逝工作人員開腔「我們很負責任」 網要求公布當晚影片 15:262019/11/30 娛樂 電動機車夯 Gogoro 11月躍居國內機車市場二哥 13:342019/12/02 財經 《產業》Gogoro 11月掛牌續創高，登第二大機車品牌 15:402019/12/02 財經 搶補助末班車 電動機車大賣 04:102019/12/03 財經要聞 Gogoro撿到槍 上月掛牌奪亞軍 04:102019/12/03 財經焦點 市議員蔡育輝爭取5年 新營大排加蓋闢路顧機車族安全 14:152019/12/03 生活 搶汰舊補助 三陽七期新車「準備好了」 20:352019/12/03 財經 柯俊斌：燃油機車 明年收復失土 04:102019/12/04 財經要聞 七期環保機車 準備好上路了 04:102019/12/04 財經要聞 專家籲機車產業抓準浪潮 04:102019/12/04 生活新聞 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 【魔鬼老師1】囚30童任哭喊 學生：再也不敢上他課 - 社會 楊蕙如脫口說「謝謝」 宅神驚：會不會被滅口！ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 軟Q擺臀 三重娃娃機真理褲女賊落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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