涉及國安私菸案的前永和警衛室警衛官汪恩肇中校，在總統參選人正式登記後成為候選人後，經抽籤被分派到國民黨候選人韓國瑜維安編組擔任侍從組組長，被外界質疑是「安插內應」，國安局上午發出聲明表示，汪員通過特勤專精及安全查核，但經主動清查後發現其涉入私菸案，因此立即調整為加強編組人員，僅擔任應變支援勤務。

國安局表示，汪員因家庭因素自行請調永和警衛室返回特勤中心服務，且通過特勤專精訓練合格及通過安全查核人員，依法擔任特種勤務工作；惟特勤中心於日前主動清查基本編組同仁狀況，並將涉入「私菸案」同仁實施任務調整，汪員因前述原因調整為加強編組人員，擔任應變支援勤務。

國安局表示，特勤中心安維工作推展不因「私菸案」有所影響及停滯，有關事涉「私菸案」購買人員目前由各單位持續關懷及考核，特勤任務運作以維持正常為首要，請社會大眾給予支持。

國安局也強調，本局對私菸案已分批次隨北檢偵結，同步檢討原行政處分並修訂輕重而發布人事命令。對於特勤工作亦秉持「行政中立、安全第一、團結和諧」原則， 無分政黨或特定對象，籲請外界對侍衛人員執行勤務，勿妄加揣測而斲傷工作士氣。

(中時電子報)