農委會主委陳吉仲曾在11月15日在臉書批評國民黨強硬阻擋「動物傳染病防治條例部分條文修正案」、「農產品生產及驗證管理法部分條文」，遭國民黨立委曾銘宗於同月22日提告妨害名譽，如今2案皆通過三讀，讓曾銘宗忍不住痛批，證明先前根本是在對國民黨抹黑。

立法院會昨天三讀通過「動物傳染病防治條例部分條文修正案」及「農產品生產及驗證管理法部分條文」，主要內容包含未來故意散佈動物傳染病謠言，最重可罰100萬元，以及農民將可在農地上蓋農產品的初級加工場。

陳吉仲曾在11月15日於臉書貼文，表示對國民黨無理由阻擋防疫及農產品加工法案表達強烈遺憾，原本應是沒有任何爭議的重要法案，卻被國民黨完全不附理由提案交付黨團協商，進入1個月冷凍期，並附上圖片說明國民黨擋下法案，還寫上「防疫不能等一個月，政治不應干擾農業」等字樣。

曾銘宗指出，事實上國民黨針對這2項條例並無太大意見，只是當時各界對於內容有不同聲音，為使條例的文字使用更為周全，才會在當時先拉下來進行協商，況且以民進黨在國會過半的優勢，硬要闖關國民黨也擋不住，陳吉仲當時的臉書貼文完全是抹黑，才會提告妨害名譽。

訴狀書中提及，陳吉仲身為政務官，明知國會立法審議程序本即嚴謹，黨籍立委基於監督職責與嚴謹立法態度，要求將執政黨所提法案內容交付朝野協商，以求修法完備，全然符合立委職責。

曾銘宗表示，陳吉仲當時說是國民黨阻礙非洲豬瘟防疫，但事實上行政院長蘇貞昌上任以來沒透過修法，防疫也相當成功，質疑主委刻意發臉書的政治性太高，已明顯違反行政中立。

(中時 )