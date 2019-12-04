直播》卡神金源來自哪？北市藍議員大揭密 10:162019/12/04 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議員徐巧芯。 卡神楊蕙如爆出網軍案，民進黨全員異口同聲表示整件事跟綠營無關，但是其內容引人質疑，謝長廷與楊蕙如長期合作，謝卻在昨日臉書發文切割，反指張善政跟卡神有接觸，卻遭張善政留言打臉。 今日台北市議員徐巧芯等人開記者會，質疑民進黨政府根本就跟楊蕙如有合作，國營事業、體育賽事都成了卡神的「小金庫」，要民進黨出來說清楚。 網軍案就是那陣風 網驚：難不成韓國瑜要翻盤了！？ 裝不熟？謝長廷臉書卸責卡神案卻打錯她名字 「謝責」？謝長廷指卡神曾接觸韓營 遭張善政當場打臉 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #質疑 #合作 #張善政 #政府 #卡神 楊蕙如 #網軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 錢從哪來 檢警應揪藏鏡人 04:102019/12/03 政治要聞 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 政治熱門新聞 「謝責」？謝長廷指卡神曾接觸韓營 張善政直接留言打臉 - 政治 砍軍公教又養網軍？鄭師誠：民進黨選情恐急轉直下 - 政治 誰養卡神的網軍？羅智強驚爆：管媽她... - 政治 網軍案就是那陣風 網驚：難不成韓國瑜要翻盤了！？ - 政治 提油救火？林飛帆一番話 竟讓操控網軍者呼之欲出！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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