台北市議員徐巧芯。

卡神楊蕙如爆出網軍案，民進黨全員異口同聲表示整件事跟綠營無關，但是其內容引人質疑，謝長廷與楊蕙如長期合作，謝卻在昨日臉書發文切割，反指張善政跟卡神有接觸，卻遭張善政留言打臉。

今日台北市議員徐巧芯等人開記者會，質疑民進黨政府根本就跟楊蕙如有合作，國營事業、體育賽事都成了卡神的「小金庫」，要民進黨出來說清楚。

(中時電子報)