國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有一眾堅定「韓粉」。支持者擔心韓缺「糧草」，急號召支持者捐款助陣。一位韓粉爸爸因個人小額捐款達上限，趕緊請兒子代捐1萬，自己再轉帳相還。消息一出獲熱烈迴響，網友大讚「可愛」。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，寫道：「可愛的老爸！自己的捐款已達上限，馬上叫兒子出動！韓總加油！」附圖則是父子倆對話紀錄，父親留話：「幫我一個忙，捐款給韓國瑜，因為我個人小額捐款已經達到上限，捐一萬元，我再轉帳給你。」兒子則回覆：「好啊」、「沒問題」。

文章一出，獲得近1000讚與數十則留言。網友們紛紛回應：「可愛的老爸」、「好棒的爸爸」、「好可愛啊！這父子太和諧了」、「真感動，大家加油，撐住」、「多多轉達募款需求！」「好棒！可以想見貴家庭和樂融融的樣子！」「按N個讚！看完這段總算對台灣的未來又充滿信心，週六休假我也去劃撥。大家加油，12/21高雄見！」

(中時電子報)