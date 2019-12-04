對於自稱共諜的王立強向澳洲媒體揭露在台港澳從事諜報滲透，引起各界譁然。雖然澳情報高層推測王立強認為他可能只有接觸低階工作，對澳情報毫無價值；不過前美國中央情報局分析師馬提斯分析，可藉由王所提供的訊息，窺見中共情報系統實際運作狀況。

澳媒引述高階澳情報圈官員指出，相關當局「高度懷疑」王立強屬於高階共諜的自白，並認為他可能只有接觸低階工作，對澳洲情報機構並無特別價值。

首先披露王立強向澳政府投誠的《世紀報》在11月23日時指出，曾在中情局擔任分析師、目前擔任美國國會及行政部門「中國問題委員會」（CECC）副主任的馬提斯（Peter Mattis）表示，王立強似乎是擔任與情報機構之間秘密傳遞訊息的「特務中間人」（cut-out）或「共同受權人」（co-optee），指出「他們是情報官員的副官，通常會建立一套資源網路用於情報或政治影響。」。

據《中央社》報導，馬提斯3日與詹姆士敦基金會學者布拉吉爾（Matthew Brazil）發表新書「中共間諜活動：情報入門」時，被問及王立強案時表示，王立強並非中共間諜，也未自稱是共諜，而是自述自己是一位前中共軍事情報官員助理。

雖然澳情報機構認為王立強證詞情報價值有限，但馬提斯認為王立強提供的訊息值得重視與分析，從他在媒體上披露的內容可以看見中共情報系統實際運作狀況。像王立強這樣的人或許無法描繪政策綱領，但他說出中共情報實際運作狀況。

馬提斯也提到王立強指控的香港上市公司中國創新投資主席向心夫婦。他指出，台灣不會沒有理由拘留向心夫婦，王立強指控的企業很明顯和中共人民解放軍以及軍事滲透有關。

I should have said "if they hold up." There are reasons to see him as genuine and fraudulent. Possibly has genuine knowledge, but dissembling at the same time. There is a lot more messiness in Chinese espionage than people think, see Chap 5-6 in https://t.co/j1AYF1IEbI https://t.co/2T7AsTcsQz — Peter Mattis (@PLMattis) December 1, 2019

對於前軍情局副局長翁衍慶認為王立強絕對不可能是共諜，馬提斯認為他指的應該是單線作業情報人員，但情報工作通常只有極少數人能全面清楚掌握，有人只是提供資金或場所，很難認定是不是情報人員。

馬提斯也表示，中共情報網絡極為龐大、分散與複雜，近些年來，中共情報部門大量吸收具有電腦、不同語言能力與專業背景的年輕人，這也讓西方世界更難了解、分析中共情報系統。

(中時電子報)