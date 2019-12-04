民進黨正副總統參選人蔡英文、賴清德3日地毯式來桃園補選，為黨籍立委參選人站台，桃園市議會地政局預算，其中賣地90億歲入，國民黨甲級動員以人數優勢刪除創下紀錄，桃園市長鄭文燦表示， 現在只是聯席審查而已，樂觀面對還有翻盤的機會。

鄭文燦表示，區段徵收、土地重劃完成後抵費地區要標售，來弭平開發的成本及挹注市庫的收入，這是各地方政府的常態，沒有一個政府例外，過去從朱縣長、吳縣長到現在都是如此，部份議員不需要在這部分扭曲，市府會在二讀會、三讀會充分溝通，讓原來的制度往前走。

對於國民黨及議員甲級動員，鄭文燦表示，議會重在對話協商，我們會透過對外協商把該有的預算，按照編列的方式盡其可能的完成。

而選舉進入倒數，鄭文燦認為，選民的熱情，是激發出來了，所以到各地的反應都非常熱烈，「選舉是辦喜事，也是民主的常態」，我們看到每個地方的選民都很熱烈回應這些參選人，包括我們的立委、總統。

鄭文燦表示，選舉前有很多的民調，不過就選舉的數字的預估，我現在是還沒有辦法預估，所以並沒有多少票的差距，不過我看的到，蔡總統領先的程度是略略有拉開。

鄭文燦對於總統在桃園的選情樂觀，而蔡英文最近也頻頻來桃園，鄭文燦指出，總統非常挺桃園的建設，也協助桃園的轉型，鄉親對總統的努力也是看的到的，「我不是過度樂觀，我是審慎地看待這次的選舉。」

(中時 )