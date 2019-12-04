教育部國教署支持學校透過「校狗、校貓」推動關懷動物生命教育，今年共補助82校，認養500多隻貓狗，未來將持續推廣，鼓勵更多學校加入關懷動物生命教育的行列。

教育部國教署透過「補助地方政府及國立暨私立高級中等學校校園關懷動物生命教育計畫」，鼓勵學校認養流浪動物，並將動物保護融入學校生命教育課程。學校認養流浪動物目前以貓狗居多，原本的流浪貓狗經過細心照料，變成健康、可愛的「校貓、校狗」，並與學生建立起濃厚的情誼。

國立羅東高商的校貓「咪將」，原本是一隻被遺棄的流浪小貓，有一天在校園內被學生發現，向學校反映後將牠梳洗、照顧，經過討論，大家幫牠取名為「咪將」，漸漸地，「咪將」成為學生們最愛的「校貓」。

羅東高商為打造學習生命教育的友善環境，除了讓學生學習照顧動物，也舉行相關講座，並鼓勵學生透過文字、圖像、攝影等多媒體方式創作相關議題，例如結合生命教育與學校音樂會，辦理保護動物海報設計比賽，透過各種動物元素創作出充滿生命力的作品，海報更成為音樂會手冊的封面，讓與會來賓欣賞音樂的同時，也感受到學生尊重生命的素養。

12年國教課綱針對動物保護教育有相關規畫，包括「尊重與珍惜生命」、「社會關懷與服務」、「環境保育與永續」等內涵，學校可透過綜合活動領域課程規劃相關課程。同時，也可透過課程設計與教學，並結合社區資源與家長的參與，於校園和社區中引導學生探索動物生命的變化與發展歷程，學習尊重生命。

政治大學附設高級中學成立「動物權利傳播社」，辦理系列講座，也前往國小進行演講，傳遞愛護動物理念，參訪民間動保團體，協助照顧流浪動物，用行動落實動保的意義。

國教署表示，關懷動物生命教育是現代公民不可或缺的一環，對待動物的態度，也常被視為重要的文明指標。未來教育部會持續與行政院農委會及民間動保團體合作，落實校園關懷動物生命教育。

(中時 )