卡神楊蕙如養網軍案，雪球越滾越大。有眼尖網友最近就翻出一篇9年前舊聞發現，時任前國大代表、現任民進黨立委參選人高嘉瑜，在2010年曾暗諷當時批評她穿女僕裝的卡神楊蕙如，「嘴巴說愛台灣，其實拿了民進黨很多錢，根本是商人」。

眼尖網友翻出一篇《華視新聞》2010年2月8日報導的新聞。當時民進黨台北市南港內湖區市議員初選高嘉瑜為打知名度，穿上女僕裝發競選傳單，稱要當北市選民的女僕。但卻遭到卡神楊蕙如惡意批評。高此舉是「山寨」當時的競爭對手前民進黨婦女部主任許嘉恬。

對於批評，高嘉瑜當時暗諷開嗆楊蕙如。這人「嘴巴說愛台灣，其實拿了民進黨很多錢，根本是商人」。楊則回嗆說要高嘉瑜把證據拿出來。

消息經轉傳至批踢踢政黑版。引起網友熱烈討論。紛紛留言「高嘉瑜沒有派系，敢言」、「綠粉邏輯不好」、「嘉瑜先知」、「女神高嘉瑜這樣算不算先知？」、「綠粉正在想怎麼帶風向嗎？」。

(中時電子報)