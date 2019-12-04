卡神楊蕙如養網軍案，雪球越滾越大。有眼尖網友最近就翻出一篇9年前舊聞發現，時任前國大代表、現任民進黨立委參選人高嘉瑜，在2010年曾暗諷當時批評她穿女僕裝的卡神楊蕙如，「嘴巴說愛台灣，其實拿了民進黨很多錢，根本是商人」。
眼尖網友翻出一篇《華視新聞》2010年2月8日報導的新聞。當時民進黨台北市南港內湖區市議員初選高嘉瑜為打知名度，穿上女僕裝發競選傳單，稱要當北市選民的女僕。但卻遭到卡神楊蕙如惡意批評。高此舉是「山寨」當時的競爭對手前民進黨婦女部主任許嘉恬。
對於批評，高嘉瑜當時暗諷開嗆楊蕙如。這人「嘴巴說愛台灣，其實拿了民進黨很多錢，根本是商人」。楊則回嗆說要高嘉瑜把證據拿出來。
消息經轉傳至批踢踢政黑版。引起網友熱烈討論。紛紛留言「高嘉瑜沒有派系，敢言」、「綠粉邏輯不好」、「嘉瑜先知」、「女神高嘉瑜這樣算不算先知？」、「綠粉正在想怎麼帶風向嗎？」。
文章來源：PTT論壇
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。