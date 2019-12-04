為延續「智慧運輸系統發展」，交通部長林佳龍日前表示，未來5年將再挹注60億元持續推動。交通部政務次長王國材今日表示，新計畫已於11月底提送行政院核定，另外，5G將於12月10日開始釋照，明年7月商轉。

交通部政務次長王國材表示，30億元的「智慧運輸系統發展建設計畫年」，自2017年執行迄今，已具體呈現六大亮點成果，包含：交通行動服務、機車車聯網、智慧廊道、自駕車車聯網、統合式智慧交通管理，及偏鄉公共運輸平臺等；第一個四年計畫期間，每年新增40多個計畫，帶動國內運輸管理創新與效率，不僅讓智慧交通產業蓬勃發展，也締造台灣在智慧運輸世界大會（ITS World Congress）獲得五大獎項殊榮。

王國材強調，交通部已完成2021年至2025年，共5年的「智慧運輸系統發展建設計畫」，延續過去亮麗成果，在物聯網、AI、5G、大數據、高精地圖、區塊鏈等新技術更成熟發展環境下，以5年60億元帶動智慧運輸深化、升級，實現旅運需求供需平衡的永續智慧運輸管理。

新計畫已於11月底提送行政院核定，重要項目包括：運輸資料應用技術提升與擴大服務、高精地圖回饋平台建置計畫、智慧交通實驗場域創新應用計畫、高快速公路整體交通管理提升計畫、地方區域交通管理控制升級計畫、都市智慧道路安全計畫、自駕車聯網技術導入運輸業計畫、交通行動服務（MaaS）深化計畫、觀光服務整合計畫、偏鄉公共運輸營運品質提升計畫等10項。

交通部也正式成立「交通科技產業會報」，共設置10個產業小組，結合應用與產業發展，交通部門重新定位組織角色，從過去以建設與管理為主的角色，轉化為促進產業興利的跨部會資源服務者，期待強化台灣智慧交通產業的國際競爭力。

(中時 )