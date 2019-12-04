台南市警方在嘉義一處透天民宅查獲毒品咖啡包製毒工廠。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

台南市警察局第一分局接獲民眾檢舉，得知一個不法集團遊走中南部地區以民宅為掩護，製造毒品咖啡包，銷往中南部地區牟利，今天凌晨在嘉義市東區彌陀路一處透天民宅當場查獲製毒原料咖啡因2罐等製毒原料以及製成毒品液態咖啡包約13公升、ｋ他命18包重55公克、毒品咖啡包164包重983.61公克、混合毒品14包重117.32公克等，帶回8人詢問後，全案依毒品罪移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方一接獲製毒工廠情資，隨即組成專案小組長期蒐證，發現該製毒不法集團在中南部地區租賃民宅，作為掩護，且1、2周就會轉移陣地，逃避檢警查緝。

4日凌晨，專案小組見時機成熟、聯繫嘉義地檢署後，依檢察官指示逕行搜索，在嘉義市東區彌陀路1處出租透天民宅內查獲製毒原料咖啡因2罐、代醣4罐、氫氧化納、活性碳各1罐、澱粉8罐、鹽酸1瓶等製毒原料及量杯、漏斗、鍋子、勺子、卡式爐等製毒工具。

專案小組在現場發現已經製成的毒品液態咖啡包約13公升、K他命18包重55公克、毒品咖啡包164包重983.61公克、混合毒品14包重117.32公克等，屋內8人被隨案帶回台南市警一分局，警方詢問後將依毒品罪嫌移請嘉義地檢署偵辦，另也正全力清查有無毒品流入市面。

(中時 )