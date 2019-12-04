雲林縣議員李明哲因父親李日貴在擔任雲林縣議員時的質詢內容連日來被斷章取義遭嚴重扭曲詆毀，4日獨自舉行記者會，特請蔡英文總統一視同仁嚴辦假新聞，還原事實真相，也希望各界能回歸事實討論。

李明哲在記者會的發言全文如下：

我在這要拜託咱蔡英文總統幫幫忙，嚴辦假新聞，澄清事實！

感謝大家今天來參加這場記者會，蔡英文總統曾說「我們要讓製造假新聞的人得到警惕，我們要向全臺灣的假新聞說不！」她也曾說過，「台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。」

但這幾天，我父親的名聲，受到嚴重錯誤內容，和帶著惡意的報導侮辱，一次又一次重複；我想要請曾對全臺灣假新聞宣戰的蔡英文總統幫幫忙，讓這些「假新聞」攏消失。

做人的兒子，我今天站在這裡非常艱苦，深深覺得也許沒有辦法為我的父親洗清冤枉；但是看著這麼多明顯錯誤、不實在，而且故意用文字、標題和走馬燈，這麼多手段，就是要讓人認為我父親是一個「囂張、猖狂、亂用公權力」的人，讓整個社會將我們家、以及我的父親，認定是為了私利不擇手段，所以我今天要站出來。

我可以接受說，這個社會在選舉的過程中合理的檢驗，但是我不能接受充滿惡意錯誤的消息，一再糟蹋我父親的名聲、傷害我的家庭。

這次事件中，各種扭曲、竹竿裝菜刀的報導，我舉例，親像三立電視臺說我父親：「說外省女婿也就是韓國瑜，看他砂石賺兩個月，所以要去選立委、當年李日貴的砂石生意『做很大』、『賺很大』，甚至還傳出三個月賺六億的傳聞。讓李日貴當年在質詢時感嘆：『難道是我做人失敗？』」

短短兩句話看起來好像有嘴有鼻，卻是不管質詢過程，故意製造韓國瑜選立委就是看他丈人爸賺很多。但是你看議事錄就知，我父親的意思根本不是這樣，而且還有很多媒體將我父親他最生氣的那句話：「三個月賺六億」的謠言，當作「事實」來報導。

我今天在這裡公開完整的議事錄，給大家檢驗。我相信這些內容，這些製作假新聞的媒體公司手頭攏有，但是有人叫他們用不實在、標題殺人的方式，來糟蹋我父親的人格。但是事實上是什麼呢？大家知道嗎？

一句「人從出生到死都要砂石，連死後也要砂石來空」，是說當時許多工程都需要砂石，但因為當時彰化縣長全面禁採砂石，致使很多做工事的人，有可能因為工程不能完成，不得已放乎破產。所以彼當時有很多外地的砂石車開來，甚至等一日一夜，也只能車到一臺溼糊糊的砂而已。但是不管排隊排多長，我家是合法的業者，一天也只能做固定那些而已，也無法度多賣，結果被人白白的布染到黑，說我家賺很多，所以我父親很生氣，才會在質詢的時候說這些話。

雖然那時候有人願意用更高的價格來買，但是我很清楚地記得，我母親跟我說「大家都是賺吃人，平平在過生活，不可以在這時候亂給人卡油」，所以我父親是合法的業者，賺的是合法的錢，與那些盜採砂石、做無本生意的完全不同！我底家跟各位報告，這就是當時的時空背景。沒想到，今天各種媒體、網路，把我父親變成是一個「利用職權賺黑心錢」的人。我想請問蔡英文總統，看到這麼明顯、這麼惡意的報導，這不就是妳最反對的假新聞嗎？

我們厝內三個人接續做議員服務工作，不過、這並不代表我們就是媒體故意製造的「地方權勢」；臺灣民主已經超過一甲子了，我們努力的付出與服務，讓雲林鄉親一票一票選出來的議員，這就是咱臺灣人的民主價值。

蔡英文總統，現此時還有很多這款的假新聞，為著選舉繼續在傷害我父親。我要再一次給妳拜託，請妳幫幫忙，兌現妳講過的話。」

(中時 )