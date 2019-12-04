台灣中藥產業發展具有悠久歷史，但位於北投的中藥研究所館藏藥材標本，標示竟然是引用「中華人民共和國藥典」的2010年版本，立委陳宜民質疑，為何不是引用台灣2018年已有建制的「台灣中藥典」？

成立於1963年的衛生福利部國家中醫藥研究所是國內唯一國家級中醫藥研究公立機構，負責有關中醫藥研究、實驗及發展，擁有近30位中藥與天然物化學和藥理的博士級研究人員，是台灣最具規模的中草藥研究重鎮。

衛福部長陳時中今天到立法院社福委員會進行「台中中藥產業發展、人才培育中醫藥管理」專案報告。

國民黨立委陳宜民秀出一張位於北投的中藥研究所館藏藥材照片，指出當中一個「海馬」藥材的標示，竟然是使用「中華人民共和國藥典」的說明，且還已經是十多年前的資料，卻捨棄台灣2018年已經有的自己的典籍版本不用，是什麼道理？

陳時中表示，將會去查看，若資料太舊會撤下。

(中時 )