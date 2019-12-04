隨著聖誕節的腳步越來越近，許多店家陸續祭上好康優惠以吸引人潮。咖啡龍頭星巴克不遑多讓，不僅已端出「愛Sharing數位體驗」活動，隨即在月初又推出「耶誕紅杯轉轉」數位活動，包含買一送一等多項優惠。但12月星巴克好康不間斷，將再繼續推出「Shopping Party 耶誕購物派對」活動。指定2天店內全品項打85折，再送您買一送一券。

日前星巴克在統一廣場才舉辦為期41天的「愛Sharing數位體驗」活動，1日再獻出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，2活動都有機會獲得飲品買一送一等多項超值優惠，且正持續進行。但星巴克不嫌優惠給太多，即將再一次推出超值促銷優惠，那就是「Shopping Party 耶誕購物派對」。

購物派對分別在6日及20日享店內全品項85折，要注意的是不含飲料、外送服務性產品、隨行卡及儲值。不過，這次不用靠手氣抽獎來換取買一送一機會，只要當日單筆折扣後達500元，及可獲得買一送一券（小白單）。可兌換時間在派對隔日至2020/1/12止。

●Shopping Party 耶誕購物派對

2019/12/6(五) & 2019/12/20(五)

活動當天全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外）

活動當天單筆折扣後消費滿$500，即可獲得「咖啡好友分享券」（小白單）乙張（隨POS機自動產出），可累送。

「咖啡好友分享券」（小白單）注意事項：

1.憑此券購買兩杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2.優惠兌換期限為:耶誕購物派對隔日~2020/1/12止。

3.單次消費僅限使用乙次，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

4.優惠兌換完畢後即回收優惠券，不得更換現金，逾期、影印、翻拍無效，遺失不補發。

5.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

6.機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

1.活動當天，將暫停提供含飲料之糕點套餐組合（早餐/午晚餐/一般套餐/現烤與專案套餐組合），僅提供糕點單品點購85折，優惠品項依各門市現貨為準。

2.Shopping Party預留單活動，消費結帳即可免費享有小杯每日精選咖啡乙杯，每張兌換券限兌換乙杯。

3.星巴克保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

(中時電子報)