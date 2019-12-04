美在敘祭忍者飛彈 靠血滴子殲敵 10:442019/12/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 #USA: Unveiled the #AGM114R9X missile, used to eliminate terroristshttps://t.co/kdNXXHRxrx#world #news #fullnews4u pic.twitter.com/llnJmcdYLg— FullNews4u (@FullNews4u) May 10, 2019 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美軍周二在敘利亞西北部城市空襲了一輛小貨車，擊斃兩名伊斯蘭激進分子，而地點只距美軍10月追殺伊斯蘭國最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的地點10英里（約16公里）。 據據「戰區」（The War Zone）網和《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，美軍在這次攻擊中，動用了祕密的「忍者」飛彈，也就是AGM-114R9X飛彈。而這款飛彈的特殊之處在於，它以6把六把折疊彈出式利刃，取代了爆炸性彈頭。 (中時電子報) #美軍 #伊斯蘭國 #ISIS #忍者 #AGM-114R9X #飛彈 #血滴子 #恐怖分子 也許您會感興趣 推薦閱讀 瘋狂測試 俄在敘動用162種武器 13:382017/02/24 軍事 轟炸敘境 以色列疑祕密出動F-35戰機 09:552019/04/01 軍事 8萬磅彈雨剷除IS 美F-35 F-15轟遍伊拉克小島 10:502019/09/11 軍事 用了牛刀！美軍突襲IS首腦大動員 13:212019/10/28 軍事 非炸爛不可！美為這毀了IS首腦巢穴 17:282019/10/28 軍事 軍事熱門新聞 反制大陸 美簽史上最大造艦合約購9艘核潛艦 - 軍事 美在敘祭忍者飛彈 靠血滴子殲敵 - 軍事 大陸在美濟礁部署飛艇 增強偵察能力 - 軍事 伊朗三體驅逐艦亮相 神似美獨立級瀕海戰艦 - 軍事 隱形飛機剋星 俄打造邊境全覆蓋雷達場 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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