美軍周二在敘利亞西北部城市空襲了一輛小貨車，擊斃兩名伊斯蘭激進分子，而地點只距美軍10月追殺伊斯蘭國最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的地點10英里（約16公里）。

據據「戰區」（The War Zone）網和《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，美軍在這次攻擊中，動用了祕密的「忍者」飛彈，也就是AGM-114R9X飛彈。而這款飛彈的特殊之處在於，它以6把六把折疊彈出式利刃，取代了爆炸性彈頭。

(中時電子報)