在灰狼發跡、素有「狼王」美譽的退役名將賈奈特，他在受訪時表示，對於厄文選擇離開塞爾提克，並且沒有加盟尼克而是投靠籃網，這是孬種的決定。

賈奈特、雷艾倫與皮爾斯聯手在2008年為塞爾提克奪得總冠軍，在波士頓待了6年，對綠衫軍有著濃厚的感情。

賈奈特在紐約出席活動的時候說，波士頓是一座擁有光榮歷史的城市，在那邊打球需要堅強的意志與勇氣，這也就是為什麼皮爾斯在受到當地球迷的擁戴，即便皮爾斯單場14次出手全部落空，但只要有需要，他會毫不猶豫的執行最後關鍵一擊，因為，他有無比強大的信心。

賈奈特在離開塞爾提克之後轉戰至籃網打了兩個賽季，然而賈奈特對於厄文與杜蘭特加盟籃網的決定卻非常不以為然。

賈奈特表示，「雖然我不是尼克的球迷，但他們兩人應該選擇尼克，而不是籃網，如果還能打出好成績，那就更加不可思議了。」賈奈特節由這次受訪機會暗諷厄文沒種。

(中時 )