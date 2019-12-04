首波冷氣團來台氣溫驟降，台南一位50歲員警昨(3)晚疑似心肌梗塞猝死，不菸不酒也無心臟病史的他傳出憾事，令親友感到不捨，也對這隱形殺手的威力心生畏懼。心臟科醫師指出，要判斷是否有心臟疾病，3個部位的疼痛千萬不可輕忽，平時看起來健康者猝死率反而更高。

電視節目《健康2.0》探討心臟疾病風險，亞東醫院副院長暨心臟血管醫學中心主任邱冠明拍影片分析，如果3個部位會痛，那恐怕是心臟病徵兆。他指出，心臟病最常見的是「心悸」，心臟跳得很兇猛；其次是容易覺得喘、疲累，這可能肇因於心臟衰竭或心功能不良；第三個是胸痛，不論疼痛位置是前胸或肩膀，有時還會痛到脖子。

邱冠明進一步解釋，一般人感覺不到心跳，若出現多或少一下的現象，這叫作心律不整，而心悸則是心跳會發出「啵啵啵啵」跳動感。只要快速跑步又突然停下，就能明顯感受到心悸。

邱冠明提醒，如果症狀表現為喘或疲累，當心臟打出的供血輸出量不足以支撐腦部、肌肉或身體機能時，此已屬嚴重狀態，需持續長期治療。

最後是患者最有痛感的胸痛徵兆。邱冠明說，心絞痛會表現在胸前偏左處，會有絞痛、悶、壓迫的感覺，讓人感覺喘不過氣。心絞痛還會出現典型轉移痛，例如發作於左肩膀或左上臂，甚至轉移至下巴，下頷部位。此外，若是前胸痛到後背甚至腹部，疼痛特別強烈，應是主動脈剝離，生命危險也就更高了。

(中時電子報)