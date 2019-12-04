新北市青山國小胡姓自然科老師，不僅會情緒失控，有該校學童告訴本刊，光是這學期，胡老師就出現其他二次重大離譜行為。

CTWANT 火線追擊》魔鬼老師囚30童任哭喊 班導營救遭過肩摔

學生回憶，某次上課時，有人不專心，胡老師要他站起來後，竟要全班對其進行「公審」，讓老師帶頭霸凌。胡問大家：「這人是不是給大家困擾？是的話就舉手！」但僅2、3人有反應，他當下竟暴怒、咆哮，嚇得班上人人趕緊將手舉得直挺挺，生怕自己也遭波及。另一次則是學生調皮，胡竟拿出一袋沉重的電池，朝該名孩子臉上砸去！

本刊調查，胡老師年約40歲，是正式老師，已婚，教學資歷超過10年。來青山國小前，曾在新北市五股區的成州國小服務，在該校當過「教師會會長」、「學年主任」等職務，原本相當優秀，但後來被指控打傷學生，休過一段長假。

3年多前，他調至青山國小擔任自然科教師後因情緒控管問題，被校方強制就醫。被他教過的小朋友說，「胡老師教學方式很奇怪」，例如教學生認識太陽，但考試的時候卻考完全沒教過的「八大行星」，上課的時候還要學生自己看課本，「老師都沒教我們要看什麼？」種種匪夷所思行為令學生不解。

新北市教育局表示，今年10月已接獲青山國小胡老師因教學內容、班級管理疑義及情緒不穩等狀況的陳情，校方已於10月完成調查報告，並自11月起進入不適任教師輔導階段，期間亦請專審會協助輔導。為維護學生受教權，學校將於近日依規定召開教評會討論胡老師聘任案，如經解聘將由教育局通報至「全國不適任教育人員資訊網」，若有涉及其他刑事法令，亦會主動移送司法機關調查，絕不寬待。

青山國小校長王如杏則表示，校方將於12月9日針對此事件召開教評會，依結果報請新北市教育局進行核准，決定是否對胡老師予以解聘。本刊另致電學校辦公室找胡老師，但其他教職員表示胡不在位子上，記者留下提問、聯絡方式請其代轉，但至截稿未獲胡老師回應。

胡老師曾在上課時逼全班「公審」1位同學，誇張內容連家長都知情。（圖／讀者提供）

(中時電子報)