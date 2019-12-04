新北市青山國小教自然科的胡老師有如不定時炸彈，曾有學生家長向該校校長陳情，校長除無奈表示已啟動「不適任老師」處理流程外，也驚爆胡老師3年多前就曾發生過情緒失控，校方最後不得已只好將他綑綁、強制就醫，直言「他就是病人」。

CTWANT 火線追擊》魔鬼老師囚30童任哭喊 班導營救遭過肩摔

本刊記者陪同家長於11月29日下午與校長王如杏見面，王如杏表示新北市教育局已得知此事，青山國小將在近日召開教評會，討論胡老師是否適任問題，「台灣對教師權益保障很（嚴格），就算他（指胡）要告我們，也是學校來承擔。」講到無奈處，還一度哽咽。

王校長說：「其實胡老師，我覺得他就是一個病人，直說好了，學校幾年前曾將他強制就醫。」有家長聽了不信，質疑：「總不可能把他綁起來吧？」沒想到校長語出驚人回：「確實是這樣，但細節牽涉隱私，不方便多說。」有人則追問：「所以他現在沒按時服藥了？」校長嘆了口氣：「我問他，他也不會講。」

胡老師之後也被校方找來和家長溝通，看來黝黑強壯的他，一屁股坐下後，拿出大嗓門說：「我有事實的緘默權，不能違反程序，我當下（指關學生時）想法是，我已經八周被『觀課』了，這樣很沒意思。」

家長想問話，他又先一步搶話：「你應該問我，老師你是不是情緒失控啊，對吧？」接著開始「教育」大家，當有人終於找到機會插話，表示「我們只是想了解當天…」，但話都沒講完，他又將其打斷，直接承認說：「有啊有啊，事實啊」，之後更將話題扯到「懲罰學生和時代背景」上，像發表「論文」般講了一堆「火星語」，家長們各個面面相覷，臉上三條線。

校長王如杏向家長坦承，胡老師3年前即曾因情緒問題，被校方綑綁就醫。（圖／影音組攝）

為了阻止他繼續「活在自己世界」，有位家長再次插話：「希望老師不要再有（關學生）這種事發生了」，未料他反倒一派輕鬆回：「全世界這種很多，沒嚇到才不是正常人，你們來（了解）才是對的，不簡單，你們是有正義感的家長，有服務性啦。」答非所問到讓眾人傻眼。

新北市教育局表示，今年10月已接獲青山國小胡老師因教學內容、班級管理疑義及情緒不穩等狀況的陳情，校方已於10月完成調查報告，並自11月起進入不適任教師輔導階段，期間亦請專審會協助輔導。為維護學生受教權，學校將於近日依規定召開教評會討論胡老師聘任案，如經解聘將由教育局通報至「全國不適任教育人員資訊網」，若有涉及其他刑事法令，亦會主動移送司法機關調查，絕不寬待。

青山國小校長王如杏則表示，校方將於12月9日針對此事件召開教評會，依結果報請新北市教育局進行核准，決定是否對胡老師予以解聘。本刊另致電學校辦公室找胡老師，但其他教職員表示胡不在位子上，記者留下提問、聯絡方式請其代轉，但至截稿未獲胡老師回應。

(中時電子報)