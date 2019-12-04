男星高以翔上月27日在寧波錄真人秀《追我吧》不幸驟逝，享年35歲，高以翔因拍陸綜辭世，他生前最後的微博發文則是掛念著「希望能讓大家看到更多精彩角色」，而在2019年度微博「百位優秀劇星」投票中，高以翔票數更是被拱上第一名，不少網友希望能送高最後一個獎。
高以翔以戲劇《遇見王瀝川》的暖男角色，在大陸打開知名度，受封「國民老公」，而高以翔出事前一天才在微博慶祝今年播出的新戲《彩虹的重力》入圍2019年度微博電視劇大賞，開心自己入選「百位優秀劇星」之餘，仍不忘期許自己「希望能讓大家看到更多精彩角色」。
沒想到高以翔隔天卻發生憾事，高以翔粉絲則發起投票運動，希望能為偶像送上最後的獎項，截至發稿前，2019年度微博「百位優秀劇星」的男演員票選中，高以翔以344萬高票暫居第一，投票仍持續進行中，將到禮拜天（8日）中午12點前截止。
(中時電子報)
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