高以翔的笑容溫暖。取自臉書

高以翔上月27日在大陸錄製綜藝節目猝逝，令親友及粉絲傷心欲絕。高以翔的粉絲昨在微博發起「為高以翔最後一次投票」，希望能為他送上最後一個獎項，讓他登上電視劇大賞男演員第一。

大陸一線小生肖戰、王一博、李現等粉絲組織自家放棄優秀劇星的評選，並號召粉絲把票投給高以翔，高以翔粉絲留言「真的好感動，追星女孩都有一顆溫柔的心吶」。

高以翔27日倒地前20分鐘，才在微博發文感謝入圍微博電視劇大賞，期許之後能為粉絲帶來更多角色，沒想到發生憾事。高以翔的粉絲昨在微博寫道「什麼都幫不上，只能用投票的方式，大家最後再為他投票一次吧，讓Godfrey留在人們心中更久更久吧…溫暖低調的你值得被所有人愛」。

粉絲發起活動希望大家為高以翔投票，拿下微博電視劇大賞「百位優秀劇星」的獎項，截至今上午，高以翔已拿下300萬票，超越中國當紅鮮肉男星王一博、肖戰、李現，登上「百位優秀劇星」男演員票選第1名，而該票選將在12月8日截止。

(中時 )