公會代表齊聚立院 為醫療器材管理法請命 14:112019/12/04 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 醫療器材商業同業公會全國聯合會理事長何英獎（中）、創會理事長黃隆盛（右）、立委吳焜裕（左）4日邀集各縣市公會代表齊聚立法院，為醫療器材管理法請命。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 醫療器材商業同業公會全國聯合會理事長何英獎、創會理事長黃隆盛、立委吳焜裕4日邀集各縣市公會代表齊聚立法院，向朝野黨團喊話，強調台灣醫療器材相關產業有4萬6千多家，年產值數千億，卻因長期缺乏專屬醫療器材法的規範，讓民眾使用安全堪慮及產業發展受限等問題產生，希望立院能優先制訂醫療器材管理法，與國際法規調和接軌。(圖文／黃世騏) (中時 ) #醫療 #醫療器材 #器材 #公會 #理事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄冬季旅展 商機暖呼呼 04:102019/11/30 產業特刊 徐志榮拚連任 社福後援會力挺 04:102019/11/30 地方新聞 蓋德串聯醫療大廠 明年爆發 04:092019/12/01 產業．科技 陸公布《港澳台居民在大陸參加社會保險暫行辦法》 15:222019/12/02 兩岸 奧樂行動拔罐器 獲發明專利 04:102019/12/03 產業．科技 AI數位醫療 工研院11日研討 04:102019/12/03 企業經營 《電腦設備》緯創轉型，強攻醫療產品及應用服務 11:082019/12/03 財經 財報亮眼 醫療股蓄勢反攻 04:102019/12/04 投資理財 脖子卡卡想用熱敷墊？專家：小心燙傷 13:122019/12/04 生活 MTJ醫療旅遊大獎 中國附醫獲兩獎 12:592019/12/04 財經 政治熱門新聞 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 1450行徑嚇死人？黃暐瀚揭露秘辛… - 政治 獨家》謝長廷不敢面對的真相！李明賢直奔日本堵人 陳情書曝光 - 政治 誰養卡神的網軍？羅智強驚爆：管媽她... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。