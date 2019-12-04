醫療器材商業同業公會全國聯合會理事長何英獎、創會理事長黃隆盛、立委吳焜裕4日邀集各縣市公會代表齊聚立法院，向朝野黨團喊話，強調台灣醫療器材相關產業有4萬6千多家，年產值數千億，卻因長期缺乏專屬醫療器材法的規範，讓民眾使用安全堪慮及產業發展受限等問題產生，希望立院能優先制訂醫療器材管理法，與國際法規調和接軌。(圖文／黃世騏)

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