去年關西機場事件間接導致大阪外交官蘇啟誠輕生，台北地檢署查出幕後是「卡神」楊蕙如以網軍替謝長廷脫罪帶風向。這與近來的「1450」風波不脛而走，媒體人黃暐瀚直言，網軍的恐怖就在於躲在鍵盤背後，以虛擬身分迫害他人影響選舉，彷彿電腦病毒般不知從何而來、如何防範。

黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》表示，網軍的存在就如病毒，縱然電腦已裝防毒軟體，你卻不知能否完全杜絕感染？更不知這些病毒究竟從何而來？這是網軍的恐怖，更是網軍對於整個民主政治的迫害。

黃暐瀚進一步表示，人們之所以放著實體節目不看，而會想去看這些匿名訊息與匿名平台，關鍵就在於實體節目中的評論員，講話都是需要負責的，面對鏡頭、用自己的身分很多話題並不敢講；但當躲到鍵盤背後，很多話不僅敢講甚至還講得「超過」了。

不僅如此，黃暐瀚直言，今天選舉都靠這種方式在「黑」對方，那究竟是誰給楊蕙如錢的？這是必須要查的，民眾必須知道究竟是誰企圖影響大選？此外，現在很多社群刊登的內容都是不精確的，甚至有專門在「黑」特定人士的粉絲團，這些背後的勢力也該一併查清楚。

(中時電子報)