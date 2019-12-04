婦聯會因不願依政黨法轉型為政黨，在本月7日的期限後，將面臨被廢止立案命運，內政部上午被問到哪天是婦聯會最後一天時說，在7日之後，內政部將召開政黨審議會決議最後補正期限，未補正則進行廢止立 案，估計時間不會超一個月。

內政部統計，截至今年12月3日止，經內政部備案的政黨共有360個，其中65個已自行解散、2個撤銷備案、1個廢止備案，現有292個政黨，其中46個已完成法人登記，尚有246個未完成法人登記；此外，也還有46個政治團體未完成轉換為政黨。

對於屬「政治團體」的婦聯會不願轉型為政黨，民政司副司長鄭英弘表示，7日的期限後，內政部會先召開政黨審議會，決定補正時間，如果婦聯會還未補正，就可依法廢止備案，廢止備案後接下來就會進行清算，該政黨或政治團體就不能以相關名義活動，等於不存在了。

鄭英弘並說，補正時間會提政黨審議會決定，已預計發開會通知，相關事項很快就會決定，決定後就會函請相關政黨限期來補正，如果未補正就進行廢止備案作業，一般正常程序一個月應該足夠，如果一個月還沒有做代表該黨或政治團體沒有相關意願，後續依法廢止備(立)案正當性應該是很夠的。

他表示，若政黨或政治團體若廢止後財產清算，但財產涉及不當黨產，凡不當黨產就應歸屬國庫，其他部分循清算程序處理。至於婦聯會的救濟途徑，鄭英弘說，對於行政機關的行政處分有不同意見，都可循訴願程序處理，但這是法定程序，婦聯會也清楚表白不轉換成政黨，所以既然不轉換成政黨，內政部依政黨法規定就是依法處理。

(中時 )