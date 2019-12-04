國民黨立委許毓仁今日於立法院內政委員會，針對澳洲共諜案質詢。外交部次長徐斯儉表示，澳洲媒體曾為此來訪，但後來節目播出的脈絡，並不是當初的本意。徐斯儉強調，自己沒有背書任何事情。至於王立強到底是不是共諜，徐斯儉表示，不知道。

內政委員會為今日「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」，大動作邀請中選會、陸委會、內政部、移民署、外交部、國防部政戰局、國安局、法務部、金管會、交通部、NCC到場。

徐斯儉回應，10月28日澳洲媒體到外交部採訪，主要是想了解境外勢力如何干預選舉，及中國對台灣的銳實力。徐斯儉也指出並不知道對方將這段訪談放進「60分鐘」節目，也絕對沒有配合演出。

許毓仁要求，徐斯儉應該向澳洲電視台主張，將當初訪談的內容如實還原播出。徐斯儉表示已經和對方洽談，要求對方這麼做。許毓仁希望明年總統大選前可以播出，徐斯儉表示會盡最大努力。

許毓仁也針對網軍問題，當場提出詢問，現場部會有編制網軍的請舉手，結果沒人舉手。後來許毓仁再問沒有網軍的舉手，結果除法務部外，多數部會都沒有舉手。許毓仁當場傻眼表示「各部會主管連自己單位有沒有網軍都不知道？」

許毓仁質詢時，拿出一張楊蕙如參加慶生會的照片，而照片中除了楊蕙如外，還有駐日大使謝長廷、前立委姚文智、國策顧問黃承國、立委管碧玲、莊瑞雄等多名政壇人士。

許毓仁質疑，楊蕙如為什麼會出席民進黨核心人物的聚會？是不是和綠營有深厚關係？內政部長徐國勇表示這是看圖說故事，也對這張照片沒有看法。

許更指出，過去前行政院長賴清德曾說，盼望蔡英文總統停止用網軍攻擊。許毓仁說，這代表賴清德認證蔡英文總統用國家的資源餵養出的網軍龐大。許毓仁詢問，當時賴清德是在什麼背景下說這句話？徐國勇表示不知道。

許毓仁進一步質問，楊蕙如案會不會變成斷點，不敢查到背後資金來源？法務部次長陳明堂表示，偵查不公開的事情，要問北檢才知道，但此案目前是朝侮辱公署罪偵辦。陳明堂說，會把委員意見帶回給北檢。

他最後還提到，目前傳出楊蕙如集團的PTT帳號「idcc」連結到民進黨立委助理的PTT帳號，立法院是否已成為綠營網軍基地？要不要調查？陳明堂說會請北檢了解，若申請調查會批准。

(中時 )