檢調偵辦王立強「共諜案」，為釐清中國創新投資董事會主席向心、龔青夫婦購買冠德遠見豪宅後出租過程，據了解，檢調日前曾傳喚房仲及「房客」、網路公司「優愛德」總經理張天豪說明，張證稱是透過房仲承租，雙方只是房東、房客關係，定期將租金匯到向心等人的帳戶。檢調訊後請回張男及房仲。

週刊報導，台北地檢署日前傳喚過張天豪，北檢今以偵查不公開，不願回應。

據了解，目前檢調正著手釐清向心、龔青2人在台的「金流」、「人流」，包括2人購屋資金流向、來台接觸過那些人士，由於向心夫婦來台頻繁，接觸人士眾多，相關背景複雜，檢調正逐一以證人身分約談釐清，被訊問過的人士均獲請回。

據指出，檢調為釐清向心、龔青夫婦在北市信義區購買「冠德遠見」豪宅的資金流向，日前以證人身分傳喚房仲、承租的網路公司優愛德總經理張天豪說明。

據了解，張男證稱是透過房仲承租，承租是為了公司業務需要，雙方只是房東、房客關係，公司每月定期將租金20多萬元匯到向心等人的帳戶，資金往來正常。檢調訊後請回。檢調將繼續查證向心夫婦的金流，釐清是否涉及在台發展組織。

依據網路資料，優愛德(urAD)成立於2010年，致力於網路應用程式與使用者行為分析的核心技術開發，協助企業與網站經營者以最低的行銷成本，投入競爭激烈的市場創造最大的投資報酬率，達成提升使用者經驗，進而建立優良的網站與應用程式的投資報酬。

(中時 )