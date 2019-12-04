中視新聞》低溫殺人！ 全台82人猝死 工人午睡暴斃

震驚！不菸不酒無心臟病史，不到50歲的警員竟然猝逝！台南市警局六分局曾姓男警員，12月1日晚間與家人、友人歡唱時突然倒下，送醫急救不治，醫院初判疑似心肌梗塞。

曾姓警員突然過世消息，讓同事、親友相當震驚不捨。據自由時報報導，南市警六分局防治組長陳柏宇表示，曾員平時不菸不酒無心臟病史，突然離世，大家相當難以接受；而當晚氣溫下降，不知是否因此造成身體出狀況，也提醒同仁平時就要多加注意健康，氣溫變化時更要留意。

藝人高以翔年僅35歲竟「心源性猝死」，當時他頂著凌晨9度低溫，錄製高強度的路跑、爬坡綜藝節目內容，也引發人們對於氣溫變化造成猝死的討論。

林口長庚紀念醫院心臟內科教授張尚宏向《康健雜誌》指出，「心源性猝死」常見2大原因是冠狀動脈問題以及心律不整。而冠狀動脈問題中因心肌梗塞引發心源性猝死就佔6成，「且容易發生在冬天」，但這種情況通常出現在年長者，像高以翔這麼年輕就猝死，比較大的機率是惡性心律不整。

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(中時電子報)